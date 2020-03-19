ÖSYM Koronavirüs Sebebiyle 9 Sınavı Erteledi
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok kurum, kendi üzerine düşen çalışmaları başlatmıştı. Bunlardan bir tanesi olan &Oum
19.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok kurum, kendi üzerine düşen çalışmaları başlatmıştı. Bunlardan bir tanesi olan ÖSYM, yakın zaman sonra yapılacak 9 sınavı ertelediğini duyurdu.
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Buna göre güncellenen sınav tarihleri şöyle:
9 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (MSÜ) 3 Mayıs'ta,12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta,26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de,3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta,20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.
1- Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında:
-MSÜ-DİB-MBSTS-YDS/1-e-YDS/4-e-YDS/5-EKPSS-ALES/1-İSG/1
sınavlarımız ertelenmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://t.co/kpp2c1PD7T internet adresinden yayımlanmıştır. pic.twitter.com/M04JR5MVAq— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
Yukarıda çok ayrıntılı açıklamalar yapılmasına ertelenen sınavları ÖSYM Twitter adresi ayrı olarak paylaştı. O listenin tamamı ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.
Tarihleri değişen sınavlarımızın yeni tarihleri: -e-YDS/4 ? 2 Mayıs 2020
-MSÜ ? 3 Mayıs 2020
-ALES/1 ? 10 Mayıs 2020
-e-YDS/5 ? 16 Mayıs 2020
-YDS/1 ? 17 Mayıs 2020
-ALES/2 ? 16 Ağustos 2020
-İSG/1 ? 29 Ağustos 2020
-EKPSS ? 20 Eylül 2020
-DİB-MBSTS ? 3 Ekim 2020— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Buna göre güncellenen sınav tarihleri şöyle:
9 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (MSÜ) 3 Mayıs'ta,12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta,26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de,3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta,20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.
1- Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında:
-MSÜ-DİB-MBSTS-YDS/1-e-YDS/4-e-YDS/5-EKPSS-ALES/1-İSG/1
sınavlarımız ertelenmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://t.co/kpp2c1PD7T internet adresinden yayımlanmıştır. pic.twitter.com/M04JR5MVAq— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
Yukarıda çok ayrıntılı açıklamalar yapılmasına ertelenen sınavları ÖSYM Twitter adresi ayrı olarak paylaştı. O listenin tamamı ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.
Tarihleri değişen sınavlarımızın yeni tarihleri: -e-YDS/4 ? 2 Mayıs 2020
-MSÜ ? 3 Mayıs 2020
-ALES/1 ? 10 Mayıs 2020
-e-YDS/5 ? 16 Mayıs 2020
-YDS/1 ? 17 Mayıs 2020
-ALES/2 ? 16 Ağustos 2020
-İSG/1 ? 29 Ağustos 2020
-EKPSS ? 20 Eylül 2020
-DİB-MBSTS ? 3 Ekim 2020— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
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Kaynak: Tamindir
Etiketler : Koronavirüs, Ales, Teknoloji