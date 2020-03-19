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ÖSYM Koronavirüs Sebebiyle 9 Sınavı Erteledi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok kurum, kendi üzerine düşen çalışmaları başlatmıştı. Bunlardan bir tanesi olan &Oum

19.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33
ÖSYM Koronavirüs Sebebiyle 9 Sınavı Erteledi
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok kurum, kendi üzerine düşen çalışmaları başlatmıştı. Bunlardan bir tanesi olan ÖSYM, yakın zaman sonra yapılacak 9 sınavı ertelediğini duyurdu.

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Buna göre güncellenen sınav tarihleri şöyle:

9 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (MSÜ) 3 Mayıs'ta,
12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta,
26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de,
3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta,
20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.

1- Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında:

-MSÜ
-DİB-MBSTS
-YDS/1
-e-YDS/4
-e-YDS/5
-EKPSS
-ALES/1
-İSG/1

sınavlarımız ertelenmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://t.co/kpp2c1PD7T internet adresinden yayımlanmıştır. pic.twitter.com/M04JR5MVAq
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020

Yukarıda çok ayrıntılı açıklamalar yapılmasına ertelenen sınavları ÖSYM Twitter adresi ayrı olarak paylaştı. O listenin tamamı ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.

Tarihleri değişen sınavlarımızın yeni tarihleri:
-e-YDS/4 ? 2 Mayıs 2020

-MSÜ ? 3 Mayıs 2020

-ALES/1 ? 10 Mayıs 2020

-e-YDS/5 ? 16 Mayıs 2020

-YDS/1 ? 17 Mayıs 2020

-ALES/2 ? 16 Ağustos 2020

-İSG/1 ? 29 Ağustos 2020

-EKPSS ? 20 Eylül 2020

-DİB-MBSTS ? 3 Ekim 2020
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Ales, Teknoloji

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