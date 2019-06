ÖSYM Sınav Koordinatörü Selbaş: "Adayların binalara girebileceği son saat 10.00"

Kaynak: İHA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Reşat Selbaş, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 10.15'daki sınavlar için bina kapılarının 10.00 itibariyle, 15.45'teki sınav için son giriş saatinin ise 15.30 olduğunu belirtti.ÖSYM Isparta Sınav Koordinatörü Selbaş, ülke genelinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına 2 milyon 515 bin 86, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına 2 milyon 24 bin 592 ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına ise 137 bin 772 adayın katılacağını belirtti."15 dakika kuralı"Isparta'da 15 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak olan TYT sınavına 15 bin 773 adayın katılacağını kaydeden Selbaş, "Sınavda bin 927 görevli görev yapacaktır. Sınav süresi ise 135 dakikadır. 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi için adayların binalara girebileceği son saat 10.00'dur. Bu saatten sonra binaların kapıları kapatılacak ve kesinlikle geç kalan adaylar binalara giremeyeceklerdir. Bu ÖSYM'nin kesin talimatıdır. Sınav başlama saati 10.15 olup adayların bu saatte salonlara girmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra adaylar salonlara alınmayacaktır" diye konuştu.16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan AYT sınavına ise 12 bin 464 adayın katılacağını hatırlatan Prof. Dr. Reşat Selbaş, bu sınavda bin 451 görevlinin görev yapacağını, sınav binalarına girilebilecek son saatin 10.00 olduğunu, sınavın 10.15'te başlayacağını ve 180 dakika süreceğini ifade etti.Prof. Dr. Selbaş, yapılacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) için ise şu bilgileri paylaştı:"YDT 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 15.30, sınav 120 dakika sürecek. Sınavda 112 personel görev alacak. YDT için Isparta'da 875 aday sınava katılacaktır".Sınav öncesinde dikkat edilmesi gerekenlerAdayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını belirten Selbaş şunları söyledi:"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri veya E-Devlet şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecektir. Adayların o gün oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak zamanında sınav yerlerine ulaşmaları gerekmektedir. Sınav günü toplu taşıma araçları saat 07.00'de çalışmaya başlayacaktır. Toplu taşıma araçlarının kullanılması trafik yoğunluğunu azaltacak ve ulaşımı kolaylaştıracaktır.Adaylar sınava gelirken yanlarında Nüfus Cüzdanı ve Sınava Giriş Belgesi bulundurmak zorundadır. Bunların haricinde geçerli kimlik belgeleri; Yeni verilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, süresi geçmemiş pasaport, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe- mavi kartlar geçerlidir. Nüfus cüzdanlarında soğuk damga, adaya ait güncel fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalıdır. Bunun haricinde sürücü belgesi, meslek kartları ve benzeri belgeler kabul edilmemektedir".Sınav günü dikkat edilmesi gerekenlerSınav günü merkezde nüfus idaresinin açık olacağını ve belge temininin ÖSYM İl Koordinatörlüğü sınav masasından da (SDÜ Rektörlük Girişi B Kapısı) belge temin edilebileceğini ifade eden Selbaş, "Adaylar ve sınav görevlileri sınava girişte güvenlik görevlileri tarafından aranacaktır. Bu nedenle aday ve görevlilerin yanlarında; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, cam eşya, (Şeffaf/numaralı gözlük hariç, şeffaf numaralı gözlük binaya kontrol edilerek alınacak ve salonda da salon görevlileri tarafından ayrıca kontrol edilecektir), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı v.b. kartlarla, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla; yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle yasaktır" ifadelerini kullandı.Selbaş, adayların sınava gireceğini binaları önceden görmesi sınav günü adres aramasını kolaylaştıracak ve karışıklıklara sebep olmayacağını da sözlerini ekledi.Vatandaşlara sınav günü uyarısıSelbaş ayrıca, sınav günü için vatandaşlara da bir çağrıda bulunarak, sınav saatlerinde vatandaşların okul çevrelerinde gürültü yapmamalarını, sürücülerin zorunlu olmadıkça bu saatlerde trafiğe çıkmamalarını ve klakson çalmamalarını, 14-15 Haziran Cuma ve Cumartesi gecesi düğün vs. gibi eğlencelerin saat 12.00'de bitirilmesini rica ederek, tüm adaylara başarılar diledi. - ISPARTA