ÖSYM, STS'ye ilişkin ilk değerlendirme raporunu yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yurt dışında tıp eğitimi alanlar için uygulanan Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) ilk değerlendirme raporu yayımlandı.

STS ile 2019-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci ve ikinci dönem değerlendirme raporları, ÖSYM'nin "http://osym.gov.tr" internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikleri başlığı altında erişime açıldı. Raporda, 2019-TUS-STS'nin detaylı analizleri ve üniversitelerin bu sınavlardaki başarı sıralamaları yer aldı.

Rapora göre, 2019-STS birinci dönem birinci aşama doğru cevap sayısı ortalaması 26,97 ve ikinci aşama doğru cevap sayısı ortalaması 40,70 olarak belirlendi. 2019-STS birinci dönem birinci aşamanın ortalama güçlük düzeyi 0,22 iken ikinci aşamanın ortalama güçlük düzeyi 0,34 olarak hesaplandı.

Güvenirlik analizinde 2019 STS birinci dönem birinci aşamaya ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,79; 2. aşamaya ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,89 olduğu görüldü. 2019-STS ikinci dönem birinci aşama doğru cevap sayısı ortalaması 27,79 ve ikinci aşama doğru cevap sayısı ortalaması 40,38 olarak belirlendi.

2019-STS ikinci dönem birinci aşamanın ortalama güçlük düzeyi 0,23 iken ikinci aşamanın ortalama güçlük düzeyi 0,34 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde 2019-STS ikinci dönem birinci aşamaya ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,81; ikinci aşamaya ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,89 olduğu görüldü.

Birinci dönem gerçekleştirilen 2019-TUS'ta ise Temel Tıp Bilimleri Testinde (TTBT) doğru cevap sayısı ortalaması 51,80, ortalama güçlük düzeyi 0,43 ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) doğru cevap sayısı ortalaması 64,88, ortalama güçlük düzeyi 0,54 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde 2019-TUS birinci dönem TTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; KTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,90 olduğu görüldü.

2019-TUS ikinci dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 53,48 ve KTBT doğru cevap sayısıortalaması 63,42 olarak belirlendi. 2019-TUS ikinci dönem TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,45 iken KTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,53 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde TTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; KTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,91 olduğu görüldü.

"Değerlendirmeler iyileştirmelere imkan veriyor"

Bu arada ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, raporun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinde yayınlandığını duyurdu. Değerlendirme raporlarının, 18'incisini yayınladıklarını belirten Aygün, "Sınavlara ilişkin hazırladığımız raporlardaki analiz ve değerlendirmelerin, sınavlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğinin ve sınavların şeffaf bir şekilde uygulandığının göstergesi olduğu kanaatindeyiz. Bu raporlar, ÖSYM'nin temel değerlerinden hesap verebilir olmayı gerçekleştirmenin bir parçasını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA