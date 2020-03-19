ÖSYM yeni sınav tarihlerini açıkladı
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.
19.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:33
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. İşte yeni sınav tarihleri...
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi