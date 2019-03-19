ÖSYM YKS Geç Başvuru Nasıl Yapılır? YKS Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

ÖSYM tarafından ilan edilen YKS geç başvuru bugün gün sonuna kadar yapılabilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani 2019 YKS geç başvuru için süre 19 Mart 23.59 olarak açıklandı. Adaylar, YKS geç başvuru nasıl, nereden yapılacak? YKS geç başvuru ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? YKS geç başvuru ve ÖSYM kartlı ödeme sistemi hakkında tüm bilgiler haberimizde.

ÖSYM YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından daha önce ilan edilen tarihlerde YKS başvurusu yapmayan adaylar, bugün 23.59'a kadar Aday İşlemleri Sistemi sayfasından başvurularını yapabilecek.

YKS Geç Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ

YKS GEÇ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

2019 YKS'ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

2019 YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyeceklerdir.

2019 YKS başvurusunda (12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında) "2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum" seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru gününde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS yerleştirmede kullanmak isteyenler için 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK

YKS geç başvuru ücreti (19 Mart 2019 tarihinde gününde 23.59'a kadar yapılmalıdır. YKS geç başvuru ücreti herhangi bir bankadan ödenmemektedir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. (https://odeme.osym.gov.tr/)

2019 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, YKS 2019'a ait sınav tarih ve saatlerini başvuru kılavuzunda şu şekilde belirledi.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika