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Ot yakmak isterken yaralanan kadın tedavi altına alındı

Beypazarı ilçesinde evinin bahçesindeki otları yakmak isterken yaralanan 82 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

23.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:00
Ot yakmak isterken yaralanan kadın tedavi altına alındı
Beypazarı ilçesinde evinin bahçesindeki otları yakmak isterken yaralanan 82 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İnözü vadisinde bağ evinin bahçesindeki otları toplayarak yakmaya çalışan Havva Çelik (82), alevlerin elbisesini tutuşturması üzerine yaralandı.
Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Çelik, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Beypazarı, Güncel

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