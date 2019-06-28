28.06.2019 20:29
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Ot yangını mahallede paniğe neden oldu

Ot yangını mahallede paniğe neden olduSİVAS - Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını mahalleliyi korkuttu.

Ot yangını mahallede paniğe neden oldu
SİVAS - Sivas 'ta sokak arasında çıkan ot yangını mahalleliyi korkuttu.
Edinilen bilgileri göre ot yangını saat 18.00 sıralarında Aydoğan mahallesi 39-5 sokakta meydana geldi. Boş bir arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.Ot yangını mahallede paniğe neden oldu
Kaynak: İHA
İtfaiye , Sivas , Yerel

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