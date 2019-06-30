30.06.2019 17:12
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ot yangını meyve ağaçlarına sıçradı

Ot yangını meyve ağaçlarına sıçradı

Adıyaman'da, binalar arasında çıkan kuru ot yangını, civarda bulunan meyve ağaçlarına sıçrayarak zarar verdi.

Adıyaman 'da, binalar arasında çıkan kuru ot yangını, civarda bulunan meyve ağaçlarına sıçrayarak zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi eski Altınşehir Evleri arasında bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bir çok meyve ağacı da zarar gördü. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
İtfaiye , Altınşehir , Adıyaman , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:30 Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
17:28 Yol kenarında yatan genç polisi alarma geçirdi
17:27 Ankara'da yolcu dolu otobüs seyir halindeyken alev aldı
17:23 Otomobil bir anda alev topuna döndü
17:22 Didim'de trafik kazası: 1 yaralı
17:22 Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
17:21 Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı