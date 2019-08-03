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Ot yangınını söndürmeye çalışan 5 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Şardağı'nda başlayan kuru ot yangınını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

03.08.2019 00:53 Ot yangınını söndürmeye çalışan 5 kişi dumandan etkilendi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Şardağı'nda başlayan kuru ot yangınını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Şardağı'nda otluk alanda duman çıktığını gören duyarlı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dağa çıkarak küreklerle yangına müdahale etti.
Vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle yangının orman fidanlığına sirayet etmeden söndürdü.
Araçların çıkamadığı yangın bölgesinde dumandan etkilenen Berat Çil (12), Hacı Mustafa Potur (52), İsmail Karaboğa (33) Hüseyin Aydoğan (45) ve Mahmut Koçlu (47) kendi imkanlarıyla dağın eteğine indi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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