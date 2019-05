Otağda ilk konser Kırgız sanatçıdan

Kaynak: DHA

VAN'ın Muradiye ilçesinde geleneksel Türk kültürünü canlandırmak için hayata geçirilen Atayurt Projesi kapsamında göl kıyısına oluşturulan otağlar misafirlerini ağırlamaya başladı. Bölge turizmine de katkı sunmak için oluşturulan alanda ilk konseri Kırgız sanatçı Gulzada Ryskulova verdi.Muradiye Kaymakamı Harun Yücel tarafından, ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde hayata geçirilen Atayurt Projesi kapsamında oluşturulan otağlar misafirlerini ağırlıyor. Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile binicilik, okçuluk faaliyetlerinin yapıldığı alana tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı da bulunuyor. Kurulan 8 otağ, Kırgızıstan, Türkmenistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ni, ortadaki büyük otağ ise Türkiye 'yi simgeliyor. Otağda konaklamak için gelenler, yöresel kıyafetli kişiler tarafından atlarla, yöresel yemeklerle karşılanıyor. Aynı zamanda at biniciliği, okçuluk, paintball gibi hizmetlerden de yararlanıyor. Atayurdunu merak edip gelen turistler burada 2 bin yıl öncesine gidip nostalji yaşıyor.Atayurdu'nun ilk konseri ise Kırgız sanatçı Gulzada Ryskulova tarafından verildi. İftar yemeği ve Gulzada Ryskulova'nın konseri için birçok kişi Atayurdu'na geldi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve eşi Yasamin İlbaş, Muradiye Kaymakamı Harun Yücel ve yüzlerce kişi Atayurdu'ndaki etkinlik için toplandı. Gelenler ata binip, ok atıp, yöresel kıyafetlerle fotoğraf çektirdi. Gelen konuklar program bitine kadar ellerinden cep telefonlarını düşürmeyerek her anın fotoğrafını çekti. Yöresel kıyafetler giyen Tümgeneral İlbaş ve eşi Yasemin İlbaş önce ata bindi. Daha sonra da eline aldığı okla hedefi tutturmaya çalıştı. Bu konuda başarılı olan İlbaş daha sonra eşine de ok atması için yardım etti.Kırgız yöresel yemeklerinin verildiği iftar programının ardından sahneye Gulzada Ryskulova çıktı. Söylediği şarkılar ve danslarıyla gelen konukları coşturan Ryskulova, Anadolu'ya ait türküleri de seslendirdi. Gelen konuklar yakılan ateş başında konser dinlemenin keyfini yaşadı.İşletme sahibi Kenan Aytaç, kurulduğu günden beri Atayurdu'na gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Aytaç, gelen konukları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirtti.- Van Atayurt