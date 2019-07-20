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Otel balkonunda yardım çığlığı! Taksim'deki otelin balkonuna çıkan kadını polis kurtardı

Taksim'de bir otelin balkonuna çıkarak yardım çığlıkları atan Kuveytli kadının imdadına çevredekiler yetişti. Vatandaşların ihbarıyla otel odasına giden polis, kadının kocası tarafından şiddet gördüğünü belirledi.

20.07.2019 22:07

Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye tatil için geldiği öğrenilen Kuveyt uyruklu bir kadın, kaldığı odanın balkonuna çıkarak yardım çığlıkları atmaya başladı.

Kadının panik halinde odaya girip çıktığını ve "Polisi arayın" diyerek yardım çığlıkları attığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vakit kaybetmeden kadının bulunduğu odaya gitti. Otelin dördüncü katında bulunan odaya giden polis, yardım çığlıkları atan kadını odada tek başına beklerken gördü.

KOCASI DARP ETMİŞ

Otelde bulunan tercüman yardımıyla Kuveyt vatandaşı kadınla konuşan polis, kadının kocası tarafından darp edildiğini öğrendi. Eşini darp ettiği iddia edilen kocanın ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kocası tarafından şiddet gördüğü ileri sürülen Kuveyt vatandaşı kadının eşinden şikayetçi olmadığı belirtilirken polis de olay yerinden ayrıldı.

Otel balkonunda yardım çığlığı! Taksim'deki otelin balkonuna çıkan kadını polis kurtardı
Taksim, Polis, Güncel

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