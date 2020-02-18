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Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çalışanı, müşterilere ait bir kasadan 6 bin euro çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

18.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:29Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı
'nın ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çalışanı, müşterilere ait bir kasadan 6 bin euro çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde müşterilere ait kasadan 6 bin euro çalındığı iddiası, Manavgat İlçe Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından hırsızlık olayını otel çalışanı N.K.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen N.K., sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığında suçunu itiraf ederek, pişman olduğunu söyledi. N.K. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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