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Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı

Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi.

27.09.2019 01:37
Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı
ERZİNCAN - Erzincan'da Muzaffer Demirel adlı bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre otelde kalan 58 yaşındaki Muzaffer Demirel'den haber alamayan otel çalışanları ağır bir kokunun gelmesi üzerine odaya girdi. Şahsın yatağında hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan muayenede, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Demirel'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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