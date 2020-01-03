Haberler » Güncel » Otel çalışanları personel gecesi ile motive edildi - Haber

Otel çalışanları personel gecesi ile motive edildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında bulunan bir otel, düzenlediği gecede çalışanlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

03.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:24 Otel çalışanları personel gecesi ile motive edildi
Afyonkarahisar'ın ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında bulunan bir otel, düzenlediği gecede çalışanlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Otel Müdürü Abit Dedebek, düzenledikleri personel gecesini geleneksel hala getirdiklerini ve amaçlarının düzenlenen gece ile personelin bir yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmalarını sağlamaya yardımcı olmak olduğunu belirtti. Gecenin ayrıca moral ve motivasyonu olumlu yönde etkilediğini ve personelin yüzünün güldüğünü belirten Dedebek, "Gecenin düzenlenmesinde bize destek olan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel sezonlar geçiriyoruz. Personelimizin başarısını canı gönülden kutluyorum. Gösterdiğiniz yüksek performans nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Aileleri ile birlikte akşam yemeği sonrası Gölge Rayan konseri ile gönüllerince eğlenen personel arasında yapılan çekilişle tatil, çeyrek altın ve alış-veriş hediyeleri verildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Vanlı kuzenler, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı - Haber
17:28   İstinaf Mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
17:28   İstinaf, Ahmet Altan'ın cezasını uygun buldu - Haber
17:27   Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede - Haber
17:27   Kanal istanbul projesinin geçeceği belirtilen güzergahın havadan görüntüsü - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:29:20