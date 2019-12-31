Haberler » 3. Sayfa » Otel deposundaki yangın korkuttu - Haberler

Otel deposundaki yangın korkuttu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin depo olarak kullanılan kapalı otoparkında yangın çıktı.

31.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:12 Otel deposundaki yangın korkuttu
'nın ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin depo olarak kullanılan kapalı otoparkında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük Mahallesi'nde yenileme çalışmaları süren 5 yıldızlı otelin depo olarak kullanılan kapalı otoparkında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin Kemer birimindeki tüm araçlarla müdahale edilirken Antalya'dan gönderilen arazözlerle destek sağlandı. İtfaiye ekiplerince yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. - ANTALYA

Antalya, Kemer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:11   Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu - Haberler
23:11   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
23:10   Yangında mahsur kalan şahsı itfaiye balkondan kurtardı - Haberler
23:07   Dışişleri'nden "Libya" açıklaması - Haberler
23:02   Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
31.12.2019 23:29:17