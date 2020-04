Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yurt olarak kullanılan apart otelde, iddiaya göre işletmecinin odayı basıp kız öğrenci ve arkadaşına adeta terör estirdiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından yetkililer inceleme başlatırken, konuya ilgili Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, ilgili şahısların ifadeleri alındığını belirterek, "Konu yakın takibimizde" dedi.Olay, 8 Mart saat 14.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'ndeki yurt olarak kullanılan apart otelde meydana geldi. Apart otel işletmesi İ.A. iddiaya göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi 2 kızın kaldığı odaya girerek tartışmaya başladı. Tartışmada kızlardan biri gizlice İ.A.'yı cep telefonuyla videoya seçti. Yaşanan olayın videosu sosyal medyada yayılmasıyla tepkilere neden oldu."Kanun, yönetmelik gereği odaya istediğim gibi girerim"Sosyal medyada yayılan görüntüde kız öğrencilerin, "Üzerimiz müsait değil, neden odaya bu şekilde giriyorsunuz?" sözleri üzerine İ.A., "Üzeriniz müsait olmayabilir, burası benim tapulu malım. Benim tapulu malım olan odamda istediğimi yaparım. Kanun, yönetmelik gereği odaya istediğim gibi girerim. Burası benim odam. Ben girerim, ben girerim hadi ne? Hayırdır? Hadi olan ne? İşine gelmeyen defolup gider" dediği görüldü. Tepkiler üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, bugün otele giderek inceleme başlattı."İlgili şahısların ifadeleri alınıyor"Konuyla ilgili Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "İlgili şahısların ifadeleri alınıyor, konu yakın takibimizde" ifadelerini kullandı."Yaşanan bu üzücü olayı tasvip etmiyoruz ve yaşananları kınıyoruz"Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise şunları söyledi: "Bahse konu olan işletme, Kültür ve Turizm Bakanlığı belge kaydı olmamakla birlikte ALTİD üyesi olan bir tesis de değil. Kiralama yöntemiyle faaliyetini sürdürüyor. Bu tip işletmeler ihtiyaca binaen kış dönemlerinde öğrencilere konaklama hizmeti veriyor. Tesislerin odalarının kiralanması noktasında özellikle aileler ve üniversite yönetimlerinin son derece dikkatli ve titiz olmaları gerekiyor. Yaşanan bu üzücü olayı tasvip etmiyoruz ve yaşananları kınıyoruz. Kaymakamımız Sayın Mustafa Harputlu konuyla yakından ilgileniyor ve ilgili mercilerde gerekli işlemler yapılıyor. Sevgili öğrencilerimizden ve ailelerinden yurtlarda yaşanan bu ve benzeri sorunları gerekli önlemlerin alınması anlamında ilgili birimlere hızlıca konuyu taşımalarını önemle rica ediyoruz ve gereğinin yapılacağı konusunda müsterih olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

