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Otel kasasında unuttuğu altınlarına 4 ay sonra kavuştu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde geçen temmuz ayında bir otelde konakladıktan sonra yaşadığı Hollanda'ya dönen ve otelin kasasında 30 bin lira değerinde ziynet eşyası unutan Erdal Tekin (42), otel çalışanlarının dikkati sayesinde altınlarına kavuştu.

26.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:55Otel kasasında unuttuğu altınlarına 4 ay sonra kavuştu

BURSA'nın ilçesinde geçen temmuz ayında bir otelde konakladıktan sonra yaşadığı 'ya dönen ve otelin kasasında 30 bin lira değerinde ziynet eşyası unutan Erdal Tekin (42), otel çalışanlarının dikkati sayesinde altınlarına kavuştu. Unutulan altınlar arasındaki yüzüğün içerisindeki ismi fark eden çalışanlar, Erdal Tekin'e sosyal medyadan ulaşarak altınlarının güvende olduğunu söyledi.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi Erdal Tekin, ailesiyle birlikte geçen temmuz ayında Türkiye'ye tatile geldi. Dönüş yolunda Bursa'ya uğrayan Tekin ve ailesi, İnegöl ilçesindeki bir otelde 2 gün konakladı. Erdal Tekin, otel odasındaki kasaya koyduğu altınları unutarak, otelden ayrılıp, Hollanda'ya geri döndü. Otel görevlileri, yaklaşık 4 ay sonra kasayı kontrol ettiklerinde yüklü miktardaki altınla karşılaştı. Altınlar arasındaki yüzüğü gören otel çalışanları, yüzüğün içinde yazan ismi, konaklama sisteminde tarayarak, altınların Erdal Tekin'e ait olabileceğini belirledi. Tekin'in cep telefonuna ulaşamayan otel görevlileri, sosyal medya hesaplarından  ulaşarak durumu açıkladı. Hollanda'da bulunan Tekin, altınları yaz tatili için geldiğinde bıraktığını, bir daha aklına gelmediğini söyleyerek Türkiye'ye yola çıktı.

'OTEL ÇALIŞANLARINI TEBRİK EDİYORUM'

Altınlarını almak için İnegöl ilçesindeki otele gelen Erdal Tekin, hırsızlıktan tedirgin olduğu için altınları yanında taşıdığını belirtti. Tekin, "Temmuz ayında eşim ve 3 çocuğumla birlikte tatil için Türkiye'ye geldik. Dönüş yolunda ise İnegöl'de bir otelde kaldık. Yanımızdaki altınları odadaki güvenlik kasasına koyduk. 2 gün konakladıktan sonra otelden ayrılırken kasaya koyduğum 30 bin lira değerindeki altınları unuttum. Bir süre sonra otel görevlileri, benimle sosyal medya üzerinden irtibata geçerek durumu anlattı. Hollanda'dan gelerek altınları teslim aldım. Bu örnek davranışından dolayı otel görevlilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.



Erdal Tekin, Hollanda, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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