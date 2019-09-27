Haberler » genel » Haber

Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı

Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdıİSTANBUL - İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan depreme bir otel lobisinde yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

27.09.2019 22:24
Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı
İSTANBUL - İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan depreme bir otel lobisinde yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz gün İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme Küçükçekmece Sefaköy'de bir otelin lobisinde yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Otele giriş veya çıkış işlemleri yapmak için lobide bekleyen vatandaşlar panikle dışarıya kaçıştı. Yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı

İstanbul, Deprem, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
02:04 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte 2023 turist hedefi...
02:03 Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi oldu
01:58 Sarıkamış'ta obsidyen ocağına yoğun ilgi
01:56 Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi
01:44 Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri...
01:41 Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı
01:34 Dana Ferdinand'ın kader ortağı Moritos, huzur çiftliğinde