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Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı

Rusya'da bir otel müşterisi asansörde temizlik yapan kadını asansörün dışına fırlattı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

12.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:08

'nın başkenti 'da otelde çalışan temizlik işçisi kadın asansörü temizlerken bir otel müşterisi asansöre girdi. Müşteri, saniyeler içerisinde kadını kollarından tuttuğu gibi asansörün dışına fırlattı. Sert bir şekilde asansörün dışına fırlayan kadın kafasını ahşap bir duvara vurarak yere serildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kadına otel çalışanlarının yardım ettiği öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Otel yöneticilerinin polise vermesinden sonra otelin güvenlik kameralarını inceleyen polisler, saldırgan otel müşterisini gözaltına aldı.

TEPKİ YAĞDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırı görüntüleri hem Rus basınında hem de sosyal medyada geniş yer buldu. Görüntüyü izleyenler saldırgana büyük tepki gösterdi.

Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
ZİYAA:Allah senin belanı verir, inşallah. . . Vicdansız. . .
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İLKOKUL MEZUNU AK SEÇMEN:iyi yapmışine işin var hasansörde işinin başına dön
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1 4
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AHABER MEEEE:ahahahahaha
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