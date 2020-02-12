Haberler » Güncel » Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı - Haber

Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı

Rusya'da bir otel müşterisi asansörde temizlik yapan kadını asansörün dışına fırlattı.

12.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:21
'da bir otel müşterisi asansörde temizlik yapan kadını asansörün dışına fırlattı.
Rusya'nın başkenti 'da otelde çalışan temizlik işçisi kadın asansörü temizlerken bir otel müşterisi asansöre girdi. Müşteri, saniyeler içerisinde kadını kollarından tuttuğu gibi asansörün dışına fırlattı. Sert bir şekilde asansörün dışına fırlayan kadın kafasını ahşap bir duvara vurarak yere serildi. Kadına otel çalışanlarının yardım ettiği öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Otel yöneticilerinin polise vermesinden sonra otelin güvenlik kameralarını inceleyen polisler, saldırgan otel müşterisini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırı görüntüleri hem Rus basınında hem de sosyal medyada geniş yer buldu. Görüntüyü izleyenler saldırgana büyük tepki gösterdi.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:56:01