Otel Odaları Fotoğraf Galerisi Oldu

Kaynak: AA

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Fotoğraf sanatı, felsefesi ve projeleri konusunda çalışmalar yürüten Fotokolektif Atölyesi üyeleri, Ulus 'ta bir otelin 23 odasını, 23 sanatçı için fotoğraf galerisine dönüştürdü.Katılımcılarıyla fotoğraf sanatı ve felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürürken bir yandan da fotoğraf projeleri geliştiren Fotokolektif Atölye, modern toplumlarda tartışılan "kimlik" konusunu sergiye taşıdı.Alanında uzman 23 fotoğraf sanatçısının eserleri ile katıldığı "Kimlik" isimli sergi, Ankara 'nın tarihi semtlerinden Ulus'ta mütevazı yapıya sahip Tuna Oteli'nde düzenlenecek.Sanatçıların her birinin ayrı odada sergileyeceği fotoğraflar, mekanın nitelikleri kullanılarak sunulacak."Standartlaşmanın dışına çıkalım istedik"Serginin küratörü, fotoğraf sanatçısı İsa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki senedir "kimlik" isimli fotoğraf projesi üzerine çalıştıklarını söyledi.Sanatçıların her birinin ayrı bir tarzı olduğunu, sanatseverlerin sergiyi gezerken her tarzda fotoğrafı görebileceğini belirten Özdemir, "Fotoğraf sevenlerin odalara girdiklerinde özel bir galeriye girmiş gibi hissetmelerini istedik." dedi.Özdemir, sergi alanı olarak galeri yerine oteli kullanmalarının nedenini şu şekilde anlattı: Postmodern bir sürecin içindeyiz. Farklılıkların yok olduğu, bilinçsiz bir çağ yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerine benzemeye çalışıyor. Galeride sergi açmak, sanat dünyasının öne sürdüğü bir yaklaşım. Biz de standartlaşmanın dışına çıkalım dedik. Kendine özgü bir kimliği olsun istedik. Tarihi bir mekanda eski bir otel seçtik."Otel sahibine sergi fikrini söylediklerinde, ilk başta şaşırdığını sonrasında kabul ettiğini anlatan Özdemir, 33 odalı otelin 22 oda ve bir koridorunun fotoğraf kapsamında sergi alanı olarak kullanılacağını söyledi.Özdemir, "Oteller kalıcı yapılar. Her otelin, bir kimliği, kokusu ve bir karakteri var. Orada kalan insanların da kendi içinde ayrı ayrı karakterleri var. Kalıcı bir kimlik içinden başka kimlikler gelip geçiyor. Bu sergiyi yapmamızdaki en büyük nedenlerden birisi de bu." diye konuştu.Sanatseverlerin standart sunumun dışında yaratıcı fikirler ve sürprizlerle karşılaşacaklarını dile getiren Özdemir, serginin 2-3 Mart'ta gezilebileceğini anlattı.Sergide, Ali Rıza Aslan , Arzı Şan, Arzu Eke, Aykut Fırat , Aysel Altun, Burcu Vardar, Duygu Üçüncü, Eda Korçak, Elif Aktamış, Füsun Göksel, İsa Özdemir, Leyla Bayazıt, Melda Göksu , Minu Farzini, Neslihan Toker, Nuray Akal, Nursabah Başçı, Sevda Demi , Süha Kalcı, Türker Taner, Ufuk Duruman , Veysi Özcan ve Volkan Öztuna'nın fotoğrafları yer alacak.