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Otel odasında intihar etti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Önder E. (38), 2 gündür kaldığı otel odasında, kapının askısına kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.

30.09.2019 16:48Otel odasında intihar etti
İZMİR'in Bornova ilçesinde, Önder E. (38), 2 gündür kaldığı otel odasında, kapının askısına kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.
Bornova'ya bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki otelde, cumartesi gününden beri konaklayan Önder E., bugün uzun süre dışarı çıkmayınca otel personeli şüphelendi. Çaldıkları odanın kapısını açan olmayınca yedek anahtarla içeri giren otel çalışanları, Önder E.'yi kapının askısına asılı buldu. Haber verilmesi üzerine otele, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Önder E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği tespit edilen Önder E.'nin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Önder E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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