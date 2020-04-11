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Otel odasında kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira ceza verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir otel odasında kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin 240 lira ceza kesildi.

11.04.2020 02:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:40
Otel odasında kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira ceza verildi
Balıkesir 'in Edremit ilçesindeki bir otel odasında kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin 240 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, K.E'ye ait bir otelde kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu işletmeye operasyon düzenledi. Otele baskın yapan ekipler, M.Ü, M.A, E.B, H.P, O.H, S.Y, H.B. ve G.K'yi kumar oynarken yakaladı.
Ekipler, 8 kişiye "Umumi hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 35 bin 240 lira para cezası uyguladı.
İşletme sahibi K.E. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Güncel
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