04 Nisan 2019, 22:10
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Otel Odasında Öldürülen Kadının Katil Zanlısı Tutuklandı

Otel Odasında Öldürülen Kadının Katil Zanlısı Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otel odasında Hamide Gezer'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otel odasında Hamide Gezer'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ödemiş'in Birgi Mahallesi'nde bir butik otel odasında Hamide Gezer'in (33) silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, olaydan sonra kaçan C.Ö (50) isimli şahıs Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alındı. Kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen C.Ö, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği gün, C.Ö'nün aracını kullanan şoförü M.K'nın da gözaltına alındığı ve çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi. - İZMİR İzmir, Ödemiş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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