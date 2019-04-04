Otel Odasında Öldürülen Kadının Katil Zanlısı Tutuklandı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde otel odasında Hamide Gezer'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ödemiş'in Birgi
Mahallesi'nde bir butik otel odasında Hamide Gezer'in (33) silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, olaydan sonra kaçan C.Ö (50) isimli şahıs Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde gözaltına alındı. Kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen C.Ö, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği gün, C.Ö'nün aracını kullanan şoförü M.K'nın da gözaltına alındığı ve çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi. - İZMİR
İzmir, Ödemiş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA