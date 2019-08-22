Haberler» Güncel» Haber

Otel odasında ölü bulunan pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek

İzmir'deki orman yangını söndürme çalışmalarında görev alan ve kaldığı otel odasında ölü bulunan Ukraynalı pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek.

22.08.2019 15:22 Otel odasında ölü bulunan pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek
İzmir'deki orman yangını söndürme çalışmalarında görev alan ve kaldığı otel odasında ölü bulunan Ukraynalı pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesinde başlayarak Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürme çalışmalarına katılan Ukraynalı pilot Yurii Bostnik, Gaziemir ilçesinde kaldığı otelde istirahate çekildi.
Sabah arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine otel görevlilerince açılan odada hareketsiz yerde yatarken bulunan Bostnik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Bostnik'in cenazesinin Ukrayna'dan gelecek ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Pilot, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09   "HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor"
17:08   Belediye Başkanı Köse, çalışmaları yerinde inceledi
17:08   Taşova Gençlik Merkezinden çevre temizliği
17:08   Danimarka ile ABD arasındaki Grönland gerilimi büyüyor
17:07   Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ile yeni iş birliği
17:07   Pendik'te takla atan ticari araç otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı
17:07   Arap Emrah ve adamları hakim karşısında