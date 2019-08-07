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Otel odasında ölü bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde Bayram Önder (48), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

07.08.2019 09:06 Otel odasında ölü bulundu
İZMİR'in Konak ilçesinde Bayram Önder (48), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Basmane semti 1366 Sokak'ta hizmet veren otelin çalışanı, saat 02.00 sıralarında polisi arayıp, müşterilerden Bayram Önder'den bir süredir haber alamadıklarını, kaldığı odanın kapısını defalarca çalmalarına rağmen açmadığını ve içeriden kötü kokular geldiğini söyledi. İhbar üzerine otele gelen ekipler, yedek anahtar yardımıyla içeri girdiklerinde Önder'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaklaşık 20 gündür otelde kaldığı belirtilen Bayram Önder'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bayram Önder'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



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Kaynak: DHA

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