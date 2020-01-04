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Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. Cesetlerin yanında 1 silah ve 2 boş kovan bulundu. İncelemelerin ardından ilk belirlemelere göre, otel odasında erkeğin kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

04.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:06

İstanbul'un ilçesinde otel odasında kadın ve erkeğin ölü bulunması olayının detayları ortaya çıktı. Otel odasında erkeğin kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde bulunan bir oteldeki yaşanan olayda, otel görevlileri 110 numaralı odaya girdiklerinde Osman Turhan (34) ve Gülnihal Kurum'u (20) kanlar içinde cansız bir şekilde yattığını görmüş ve durumu yetkililere bildirmişti. İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Osman Turhan ve Gülnihal Kurum'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

ÖNCE KADINI VURDU, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Otel odasında incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın nasıl geliştiğine yönelik çalışmalar yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Osman Turhan'ın önce Gülnihal Kurum'u vurduğu ardından da intihar ettiği belirlendi. Ekiplerin otel odasındaki çalışmalarının ardından Osman Turhan ve Gülnihal Kurum'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BüyükçekmeceBüyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Güncel


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