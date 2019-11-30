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Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı

Bursa'da, konakladığı otel odasındaki sesten korkarak pencereden kaçan kadın, bir bankanın balkonunda mahsur kaldı. Bekçilerin fark ettiği kadın itfaiyenin kendisini kurtarmaya geldiğini görünce sevinçten dans etti.

30.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:21

'ya, gezmeye gelen bir kadın, kaldığı otel odasının kapısının zorlandığını düşünerek balkona çıktı. Daha sonra otelin balkonundan başka balkonlara geçen genç kadın bir bankanın balkonunda mahsur kaldı. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini gören kadın, dans ederek sevindi.

Olay, ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otelde konaklayan Makbule O. (37), odasının kapısının zorlandığını zannederek otel odasının arkasına koltukları çekti. Panikle otel odasının balkonuna çıkan Makbule O., otel balkonundan başka balkonlara geçerek bir bankanın balkonuna çıktı.

İTFAİYEYİ GÖRÜNCE SEVİNÇTEN DANS ETTİ

Makbule O.'yu balkonda ağlarken gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören Makbule O.'nun sağanak yağmura rağmen kameralara doğru göbek atması, dans etmesi ve mutlu tavırları dikkatlerden kaçmadı.

"MÜZİK AÇIN DANS EDECEĞİM"

İtfaiyeyi görünce göbek atan Makbule O., müzik olmadan dans edemediğini belirterek kendi telefonuyla şarkı açmaya kalktı. Kendi telefonundan müzik açamayan Makbule O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şarkı açmalarını söyledi. İtfaiye ekipleri, sepetli araç ile Makbule O.'nun bulunduğu balkona çıktı. Balkondan sepetli merdiven yardımıyla kurtarılan Makbule O., aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"1 SAATTİR BURADAYIM"

Öte yandan meraklı vatandaşlar, yaşanan olayı film gibi izledi. Makbule O., "Yaklaşık 1 saattir buradayım. Mahsur kaldım. Otelde konaklıyorum biri odamın kapısını zorlayınca balkona çıktım. Kaçmak için balkondan balkona atladım geldim burada mahsur kaldım. İtfaiye gelip beni kurtarınca çok mutlu oldum" dedi.

Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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