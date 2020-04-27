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Otel sahibi boşaltmayınca eşyaları belediye çalışanları boşalttı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir otel, Danıştay kararıyla Manavgat Belediyesi tarafından yıkıldı.

27.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:12
Otel sahibi boşaltmayınca eşyaları belediye çalışanları boşalttı
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir otel, Danıştay kararıyla Manavgat Belediyesi tarafından yıkıldı. Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunan otel sahibinin belediye tebligatına rağmen boşaltmadığı iş yerindeki eşyalar, belediye çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Antalya Valiliği ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Manavgat Belediyesinin birlikte yürüttüğü Side İmar Uygulama Planı Antik Side Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bir otelin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım kararı otel sahibi İhsan Aral'a 2 sene önce tebliğ edildi. Aral, tebligat üzerine hem imar uygulama planına hem de yıkım kararlarına itiraz ederek yürütmenin durdurulması için başvuruda bulundu. Talebi Antalya 5. İdare Mahkemesi tarafından itiraz yolu açık olmak üzere 8 Nisan'da reddedilen İhsan Aral, Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Manavgat Belediyesi ekipleri ve iş makineleri ise sabahın erken saatlerinde Yalı Hotel'e geldi. Bina ve eklentilerindeki eşyalar, belediyesi görevlileri tarafından boşaltıldıktan sonra yıkıma başlandı.

"Bu projeyle Side eski görkemli günlerine geri dönecek"

Yıkım çalışmasını yakından takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side'nin sadece Manavgat'ın değil Antalya'nın, hatta Türkiye'nin göz bebeği olan bir turizm merkezi olduğunu belirterek, "Side'de tarihin gün ışığına çıkarılması için Antalya Valiliği ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'yla birlikte proje yürütüyoruz. Bu uğurda da gereken her şey yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu projeyle Side değerini katlayacak. Side eski görkemli günlerine geri dönecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Side, Güncel, Haber
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