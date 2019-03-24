Otel Sahibi Olan Nusret Gökçe'nin İlk İşi Bakın Ne Oldu!

Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Park Hyatt oteli satın aldı. Nusret satın alma işleminin ardından ailesini yeni mekanına getirdi ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

AİLESİYLE BİRLİKTE POZ VERDİ

Nusr-et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, İstanbul Maçka'da bulunan Park Hyatt otelini satın aldı. Şubat ayında kurduğu Nusret Turizm Yatırım A.Ş. ile oteli devralan Gökçe, anlaşmaya imza attığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaşmıştı. Nusret imzayı atar atmaz ailesini de otele getirdi. Nusret satın aldığı Maçka Park Hyatt otelin önünde ailesiyle poz verdi.

"BÜYÜK MUTLULUK"

Nusret satın alma işlemi sırasında "Benim için hayal olan bugün gerçek olan İstanbul Park Hyatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dünyaya hayırlı olsun" notunu yazmıştı.