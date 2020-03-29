Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otel şantiyesinden 15 bin liralık malzeme çalan kadınlar yakalandı

Antalya'da otel şantiyesinden 15 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kadın yakalandı.

29.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:23
Otel şantiyesinden 15 bin liralık malzeme çalan kadınlar yakalandı
Antalya 'da otel şantiyesinden 15 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kadın yakalandı. Zanlıların 3 gün önce Kumköy turizm bölgesinde bir butikten eşofman ve tişört çalınması olayının da failleri olduğu belirlenirken, kadınlardan biri adliyeye kucağında bebeği ile geldi.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde bir otele ait tenis sahası şantiyesinde hırsızlık meydana geldi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve Çolaklı Karakolu ekipleri, yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şüphelileri belirledi. Şahısların hırsızlık olayının ardından kaçtıkları araç Demirciler

Mahallesi Ulualan mevkiinde park halinde bulunurken, hırsızlık olayının failleri olduğu belirlenen G.K.,Y.K. ve C.K. isimli kadınlar ikametlerinde yakalandı. Suçlarını itiraf eden 3 kadının çaldıkları 15 bin TL değerindeki malzemeler ise jandarma aracılığıyla otel yetkililerine teslim edildi.

İfadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmaları istenilen 3 kadının 2 gün önce arkadaşları N.D. ile birlikte Ilıca Kumköy'de bulunan bir butikten 15 eşofman takımı ve 25 adet tişört çalınması olayının da failleri olduğu belirlendi. Olaya karıştığı belirlenen N.D. de ikametinde yakalandı. Şahıslardan alınan malzemeler butik sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. kadınlardan biri ise adliyeye kucağında bebeği ile geldi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyeye getirilmesini bekleyen kadınlar arasında ise nedeni belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışma adliyede görevli polislerin müdahalesi ile büyümeden sonlandırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Otel şantiyesinden 15 bin liralık malzeme çalan kadınlar yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:25: Uşak'ta park ve oyun alanlarına girişler güvenlik şeritleri ile kapatıldı - Haberler 13:22: Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar - Haberler 13:16: Kozan'da kamu mallarına verilen zarar verildi - Haberler 13:14: İspanya'da hastaneler Covid-19 hastaları ile dolup taşıyor, insanlar koridorlarda tedavi görüyor - Haberler 13:14: Güney Kore'deki Covid-19 hastalarının yarıdan fazlası iyileşti - Haberler 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi