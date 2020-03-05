Otel Transilvanya 4 Filmi

İlk film
i 2012 yılında vizyona giren animasyon türündeki Otel Transilvanya'nın devam halkası olan Hotel Transylvania 4, Dracula ve ailesinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Sadece ülkemizde değil dünya çapında çok iyi gişe rakamları elde eden ve büyük-küçük tüm seyirci kitlesini eğlendirmeyi başaran Otel Transilvanya serisinin bu zamana kadar çekilen üç film
inde de yönetmen koltuğunda oturan Genndy Tartakovsky bu film
in de yönetmenliği üstleniyor olacak. Yönetmen :
Genndy TartakovskySenaryo:
Genndy Tartakovsky, Robert Smigel, Todd DurhamFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Hotel Transylvania 4Yapımcı Firma:
Sony PicturesYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
14.01.2022 Otel Transilvanya 4 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.