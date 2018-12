Otel ve Yiyecek-içecek İşletmeleri Özyeğin Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:47



Özyeğin Üniversitesi'nin sektörlerle iç içe eğitim anlayışı çerçevesinde her yıl düzenlediği "Sektör ile Buluşma" etkinliği, otelcilik ve yiyecek-içecek endüstrisinden 50'den fazla işletmenin katılımıyla yapıldı.Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Sektör ile Buluşma" etkinliğinin altıncısı, bu yıl 6 Aralık'ta Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlendi.50'den fazla işletmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, zorunlu yaz dönemi stajlarını gerçekleştirecekleri işletmelerle görüşmelerini yaptı ve geleceğe yönelik hedefleri için deneyimli sektör temsilcilerinden fikir aldı. Mezun olacak öğrenciler ise işe alım olanakları ve şartları konusunda görüşme fırsatı yakaladı.Etkinlikte Accor Hotels, Coutyard Marriott, Crowne Plaza Istanbul Asia, Çırağan Palace Kempinski Istanbul, Dedeman Istanbul, Dedeman Park Levent, D-Group Hotels and Resorts, Double Tree by Hilton Hotel Istanbul-Moda, Fairmont Quasar Istanbul, Four Seasons Istanbul at the Boshorus, Hapimag Resort Sea Garden-Bodrum, Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center, Hilton Conrad Istanbul, Hilton Istanbul Bosphorus, Hyatt Regency İstanbul Ataköy, Hyatt Centric Levent İstanbul, Le Meridien Istanbul, Mandarin Oriental Bodrum, Marriott Şişli, Marriott Istanbul Asia, Mövenpick Hotel Istanbul, Park Bosphorus Istanbul, Radisson Blu Batı Ataşehir, Radisson Blu Hotel Istanbul Ataköy, Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla, Radisson Blu Hotel Asia-Park Inn by Radisson Ataşehir, Radisson Blu Hotel Istanbul Şişli, Radisson Blu Hotel Istanbul Pera, Raffles Istanbul, Shangri-La Bosphorus Istanbul, Six Senses Kaplankaya, Soho House Istanbul, Swissotel the Bosphorus Istanbul, The Bodrum Edition, The Marmara Taksim, The Ritz-Carlton Istanbul, The St. Regis Istanbul, Vogue Hotel, W Istannbul, West Side Arjaan by Rotana Istanbul and Centro West Istanbul otellerinin yanı sıra; Çiya Sofrası, d.ream, Ent Restuarant Bodrum, Feriye Lokantası, Frankie İstanbul, Lucca, Nicole Restaurant, Şans Restaurant, Sour & Sweet Artisan Bakery, Sunset, Vakko Patisserie Brasserie gibi yiyecek-içecek sektörünün öncü kuruluşları da yer aldı."Çalışmalar, 'sektörlerle ve yaşamla iç içe eğitim felsefesi' doğrultusunda"Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, yapılan çalışmaların Özyeğin Üniversitesi'nin "sektörlerle ve yaşamla iç içe eğitim felsefesi" doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan ne olursa olsun, sadece akademik eğitimle sınırlı kalmayarak eğitimlerini mutlaka gerçek dünyada, iş dünyasında, sektörlerde yaptıkları pratik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirmelerine özen gösteriyoruz. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından itibaren okurken çalışmaya, yazları staj yapmaya ve kariyerlerini üniversitemizdeki ilk dönemlerinden itibaren planlayarak bu planlarını gerçekleştirmek için kendilerini farklılaştıran yetkinlikler kazanmaya ve deneyimler edinmeye başlıyorlar. Henüz staj yaparken işverenleri tarafından da fark edilen özellikleri ve mezun oldukları anda sektörlerde tercih edilen adaylar olmaları bizim için en büyük gösterge oluyor. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'muz tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 'Sektör ile Buluşma' etkinliğimiz de bu eğitim felsefemizin bir uzantısıdır ve öğrencilerimizin ufkunu açarak her yıl sektör temsilcileriyle buluşmalarını sağlıyor.""Öğrencilerin sektöre hazır ve tam donanımlı olarak mezun olmalarını sağlıyoruz"Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar da Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programları öğrencilerini öncelikli olarak stajlara kabul eden ve mezunları istihdam eden sektör paydaşlarına teşekkür etti.Üniversitenin, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında gençlerin istihdam edilmesini sağlayan bir eğitim modelini başarıyla icra ettiğini aktaran Alemdar, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu başarıda araştırma odaklı görev yapan akademik kadromuzun çalışmalarının ve sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı eğitim vermenin katkısı çok büyük. 2019-2020 akademik yılı itibarıyla eğitim programlarımızı, yapay zeka ve robotik uygulamaları ile güçlendirerek öğrencilerimizi dijital çağa hazırlamayı planlamaktayız. Yine sektörün talebi üzerine, ilerici bir staj anlayışı ile mezun adaylarımızı üniversite eğitimlerinin son yılında, mentorluk ve 'shadowing' kavramları eşliğinde iş hayatına entegre etmek için sektör paydaşlarımız ile çalışmaktayız. Gerek otel yöneticiliği gerekse gastronomi alanında profesyonel hayatta gerekli olan tüm bilgi ve becerileri kazandıracak bir yapıya sahip olan Mükemmellik Merkezi'miz, 4 adet uygulamalı otel odası, misafir kabul ve rezervasyon alanları ile Le Cordon Bleu şef eğitmenlerinin Le Cordon Bleu eğitim materyalleri ve teknikleriyle, mutfak sanatları derslerini verdikleri gastroditoryum, demo mutfağı, pastane, çok amaçlı mutfak, duyusal analiz laboratuvarı ve ana mutfak olmak üzere farklı uygulama alanları ile öğrencilerimize uygulamalı eğitimin tüm olanaklarını sunuyor. Gerçek sektör koşullarına en yakın şekilde verilen uygulamalı eğitimler ve stajlar ile Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin sektöre hazır, deneyimli ve tam donanımlı olarak mezun olmalarını sağlıyoruz."