Otel Yapımı Başladı, 2019'da 1 Milyon Turist Bekleniyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:13



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:13

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Göbeklitepe 'de tarihi kazıların devam ettiğini ancak bölgede tanıtım eksikliğinin olduğunu belirterek, "2019'da 1 milyona yakın turist bekliyoruz bu nedenle bölgede otel yapımları başladı" dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Batı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ' Türkiye 'nin Turizm Potansiyeli' başlıklı Batı Platformu'na konuk olan TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya ile rekabette en güçlü alanın turizm olduğuna dikkat çekti. Her alandan farklı olarak turizmin ayrı bir gücü olduğunun altını çizen Firuz Bağlıkaya, "Kültürel çeşitlilik nedeniyle o kadar fazla ürünümüz var ki bu Türkiye için çok önemli. Gerekli, tanıtımlar yapıldığı takdirde turizmimiz daha da güçlenecek" diye konuştu."TÜRKİYE'DE HER MEVSİM TURİZM YAPILIYOR"Türkiye'de her mevsim, her çeşit turizmin yapılabileceğini vurgulayan Bağlıkaya, "Kültür turizmi, sağlık turizmi, yaz-kış turizmi, golf turizmi, gibi geniş kapsamlı destinasyon seçeneklerimiz var. Ülkemiz sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel anlamda da büyük bir donanıma sahip. O kadar fazla tamamlanmamış envanterimiz mevcut ki onlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turizm alanındaki gelişme çabalarımızın karşılığını da almaya başladık" ifadelerinde bulundu."TANITIM DAHA İYİ YAPILMALI"Turizmin dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu belirten Bağlıkaya, "Ülke ekonomisine turizm sayesinde yapılan katkılar çok fazla. Ama yürütülen tanıtım kampanyalarında eksiklikler var bunların hepsi gözden geçirilmeli. Göbeklitepe'de tarih yeniden yazılıyor, kazılar devam ediyor. Urfa 'ya kadar gidilebilir ama tanıtım eksikliği var. 2019'da 1 milyona yakın turist bekliyoruz bu nedenle bölgede otel yapımları başladı" dedi."DOĞUDA KARALAMA KAMPANYALARI SÜRÜYOR"Türkiye'nin üzerine yapılan karalama kampanyaları olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, "Türkiye'de büyük yankı uyandıran terör saldırıları ya da başka karalama kampanyaları genellikle yaz mevsiminde, turistlerin ülkemize gelmeye başladığı sıralarda meydana geliyor. Dünya ile rekabette en büyük gücün turizm olduğunu söylemiştim. Doğuda hala karalama kampanyaları sürüyor. Elimizde şanlı bir tarihimiz, çeşitli kültürel değerlerimiz var. Bunlarla ilgili güçlü tanıtım kampanyaları yapılarak ülkemize gelecek turist sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir" diye konuştu."BÖLGESEL REHBERLERE İHTİYACIMIZ VAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sayesinde turizme verilen önemin arttığını vurgulayan Bağlıkaya, "Turist rehberleri, standart eğitim sonrasında belge alıyorlar. Bölgesel rehberlere ihtiyacımız var. Anlattığı yerlerde yetişmiş, çok iyi bilen insanlar lazım. Bakanlık tanıtma fonu oluşturdu. Kamu ve özel sektörün dahil olduğu bir fon oluşturuluyor. THY 'de dahil oldu. Önceden tanıtım ve pazarlama ayrı yapılıyordu. Yeni planlama neticesinde tanıtım ve pazarlama tek elden yapılacak. Türkiye, Avrupa 'da rekabette en hazır ülkedir. Ülkeye döviz girmelidir. Sivil toplum örgütü olarak, taksici sorunu ile ilgili toplantı yaptık ortak yol bulamaya çalıştık, Rusya ile ilişkileri düzeltme anlamında çalışmaları yürüttük" değerlendirmesinde bulundu.EGEMEN BAĞIŞ: ŞEHİR MERKEZLERİNDE TURİST SAYISI ARTTIToplantıda, Avrupa Birliği Eski Bakanı ve İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı Egemen Bağış , Türkiye'ye klasik "deniz, kum, güneş" turistlerinin yanı sıra, kültürel turistlerin de gelmeye başladığını ve şehir merkezlerinde olan turist sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çekti.DR. MUSTAFA AYDIN: TURİZMDE SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİİstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın , "Turizm; eğitimcinin, sağlıkçının, taksicinin ve perakendecilerinde sorunu olmalı. Turizmde bir seferberlik ilan edilmelidir ve herkes bilinçlenmelidir" dedi. Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlamak için yapılacaklar arasına bir öneride bulunan Dr. Mustafa Aydın, "Maalesef aile yanında konaklama hiçbir yerde yok. Yurtdışında bu sistem uygulanıyor. Peki, neden biz yapmıyoruz? Yurtdışına çocuğumuz gönderiyoruz. ya da kendimiz gidiyoruz. Ayrı bir sektör oluşmuş durumda. Ama maalesef biz bu kültürü aşamadık" dedi. - İstanbul