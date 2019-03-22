Otel Yöneticileri Kü'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kaynak: AA

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Turizm Fakültesi öğrencilerinin stajlarını yapabilmeleri için ulusal ve uluslararası otel zincirleri kente geldi.Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir zincir otelin yönetim kadrosundan Okan Akdamar ve Hüseyin Faruk Aksu, ulusal bir tur firmasının yöneticilerinden Fatih Yıldırım ve Mert Yılmaz, Bodrum'da bulunan uluslararası zincir otelin Genel Müdür Yardımcısı Emin Esen, Yiyecek İçecek Müdürü Yakup Ağdacan ve Kat Hizmetleri Müdürü Çiğdem Karaca, İzmir'de bulunan bir turizm firmasının Genel Müdürü Cüneyt Gönül, öğrencileri istihdam ve kariyer konularında bilgilendirdi.Turizm Fakülte Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş, fakültenin 2011 yılında kurulduğunu, kısa zamanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini anlattı.Türkiye'de önde gelen fakültelerden biri haline geldiklerini dile getiren Ateş, şunları kaydetti:"Bu duruma gelmemizde üniversite üst yönetiminin desteği, fiziksel altyapının tamamlanması, nitelikli bir akademik ve idari kadro oluşturulması, bu kadronun fedakarca çalışması, Kastamonu'daki diğer kurum ve kuruluşlar ve yerel, ulusal ve uluslararası turizm sektörüyle sürdürülen iletişim etkili oldu. Tüm bu çalışmaların meyvesi olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulamaya konulan 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında üniversitemiz, 'Ormancılık ve Tabiat Turizmi' sahasında ihtisaslaşacak üniversite olmaya hak kazanmıştır. Bu ihtisaslaşma tüm Türkiye'de faklı alanlarda sadece on üniversiteye verilmiş ve turizm alanında ihtisaslaşan ilk ve tek üniversite Kastamonu Üniversitesi olmuştur."Fakültenin gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Ateş, "Hocalarımızın özveriyle eğittikleri öğrencilerimizin stajlarında ve çalışma yerlerinde göstermiş oldukları başarılar, bugün birçok önemli turizm işletmesinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere fakültemize müracaatlarını beraberinde getirmiştir. Özellikle Akdeniz, Ege kıyılarımız ve Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bu işletmeler öğrencilerimize güzel fırsatlar sunmaktadırlar. Fakülte olarak öğrencilerimizden sadece bu yerlere değil bulundukları bölgeye de hizmet vermelerini beklemekteyiz." dedi.