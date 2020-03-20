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Otelciler belediyelerden vergi ve harçların ertelenmesini istedi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), üyelerinin bulunduğu illerin belediyelerine ve İstanbul'daki ilçe belediyelerine yazı göndererek, belediye harç ve vergi ödemelerinin üç ay ertelenmesi çağrısı yaptı.

20.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:02
Otelciler belediyelerden vergi ve harçların ertelenmesini istedi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), üyelerinin bulunduğu illerin belediyelerine ve İstanbul'daki ilçe belediyelerine yazı göndererek, belediye harç ve vergi ödemelerinin üç ay ertelenmesi çağrısı yaptı.

TÜROB, Covid-19 salgınının şehir ekonomilerine ve sektöre olumsuz etkilerinin azaltılması, işletmelerin istihdam ve işletme yapısının ayakta tutulabilmesine yönelik tedbirler çerçevesinde belediye harç ve vergi ödemelerinin 3 ay ertelenmesi çağrısı yaptı. TÜROB bu talebi, üyelerinin bulunduğu tüm illere ve İstanbul'daki ilçe belediyelerine iletti.

TÜROB'dan, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Muğla, Eskişehir, Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere üyesi bulunan tüm illerin belediyelerine gönderilen yazıda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turizm işletmelerinin tüm belediye vergi ve harçlarının ödemelerinin cezasız ve faizsiz olarak 1 Temmuz 2020'ye kadar ertelenmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.

Yazıda, dünyada turizm tüm çeşitleri ile durma noktasına geldiği, sektörel durmanın, emek verilmiş eğitimli personelin kaybının göze alınamaz olduğunu değerlendiren kamu otoritesinin de sektöre desteklerini açıkladığı, vergi ve benzeri yükümlülüklerin bir kısmının ödemelerini 6 ay ertelediği hatırlatıldı.

İşletmelerin sorumlu olduğu bedel-vergiler:

Su/atık su bedeli

Doğalgaz bedeli

Emlak vergisi 1. taksiti

Çevre Temizlik Vergisi 1. taksiti

İlan ve reklam vergisi

Eğlence vergisi

İşletmelerin sorumlu olduğu belediye harçları:

İşgal harcı

Yapı kullanma izin harcı

İşyeri açma çalışma izni harcı


Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi

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