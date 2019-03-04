Otelcilik Tarihini Aydınlatan Objeler Bu Bienalde

Bienal kapsamında geçmişten günümüze 'Dedeman Otelleri'nde kullanılan üniformalar ve logolar ile çatal-bıçak takımları, porselen tabaklar ve fincanlar gibi birçok nostaljik mutfak eşyası görülebiliyor. Ayrıca konukların bavullar içine yerleştirilen hem siyah beyaz hem de renkli fotoğrafları sergilenenler arasında yer alıyor

Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bienali'nde 'Dedeman Otelleri'nde seneler önce kullanılan çalışan üniformaları ve geçmiş dönemlerde otellerdeki ziyafetlerin vazgeçilmezi porselen takımlar, çatal-bıçak setleri ile mutfak gereçleri ziyaretçilere sunuluyor. Özyeğin Üniversitesi'nde düzenlenen ve sanatseverler tarafından büyük beğeni kazanan bienal, turizm sektörünün dününe de detaylı bir bakış atmayı amaç ediniyor.

Turizmin dünü ve bugünü

Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman, "Mehmet Kemal Dedeman'ın Türk turizmine kattıklarını ve 6 Haziran 1966'da Ankara'daki bir otel ile başlayan bu serüvenin bugün nerelere geldiğini anlatabilmekten çok büyük heyecan duyuyoruz. Dedeman Otelleri bugün, Dedeman markasının yanı sıra özgün hizmet anlayışını ekonomik standartlarda sunan Park Dedeman ile konforlu konaklamayı uygun fiyata genç misafirlerimizle buluşturan Smart by Dedeman markamızla yola devam ediyor. Dedeman Otelleri'nin bugün geldiği nokta hem aile olarak bizim hem de ülkemiz turizm sektörü için gurur kaynağıdır" diye konuşuyor.

Büyük zorluklar aşıldı

Bienal'in açılış konuşmasını gerçekleştiren Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bienali'nin bizleri, yazılı tarihimizde yeteri kadar rastlamadığımız bir yolculuğun da elçisi haline getirdiğini belirtiyor. Gençtürk, sözlerine şöyle devam ediyor: "Bienal, sahip olduğu öyküyle, dönemi içerisindeki imkânlar düşünüldüğünde aşılan zorluklarıyla, bir girişimcinin ve bir markanın nelere dokunduğuna ve neleri dönüştürdüğüne yakından bakmamızı sağlıyor. En önemlisi bizlere, bu özel mirasımıza sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor."

Önemli bir mirası anıyoruz

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar, bienalle ilgili şunları söylüyor: "Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bienali'nde 'Dedeman Hotels & Resorts International'ın kurucusu Mehmet Kemal Dedeman'ı ve onun yarattığı eseri anmak istedik.

Bu kapsamda düzenlenen sergi, iki yıl süresince Özyeğin Üniversitesi'nde ziyaretçilere açık olacak".

Kaynak: Bültenler