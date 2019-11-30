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Otelde fenalaşan Hollandalı turist öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan Hollandalı Johannes Franciscus Lamers (77), otelde fenalaşması üzerine götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

30.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:04Otelde fenalaşan Hollandalı turist öldü

ANTALYA'nın ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan Hollandalı Johannes Franciscus Lamers (77),  otelde fenalaşması üzerine götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde eşiyle birlikte tatil yapan Hollandalı Johannes Franciscus Lamers, saat 05.00 sıralarında fenalaştı. Eşinin vermesi üzerine odaya gelen otel görevlileri tarafından çağrılan sağlık ekipleri, turistin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Özel bir hastaneye götürülen Lamers, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hollandalı turistin kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.



Papa Francis, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

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