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Otelde rahatsızlanan rus turist hastanede öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaldığı otel odasında rahatsızlanan Rus Valentina Kozulin (76), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23.09.2019 18:11Otelde rahatsızlanan rus turist hastanede öldü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaldığı otel odasında rahatsızlanan Rus Valentina Kozulin (76), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Rusya'dan tatil için Alanya'ya gelen ve ailesiyle ilçedeki otele yerleşen Valentina Kozulin, dün akşam saatlerinde odasında aniden fenalaştı. Ailesinin haber verdiği otel yetkileri, durumu salğık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Valentina Kozulin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kozulin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Valentina Kozulin'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Alanya, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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