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Otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist Viktor Glushkov (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30.09.2019 17:20Otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist Viktor Glushkov (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Rusya'dan tatil için ailesiyle Alanya'ya gelen Glushkov, dün akşam saatlerinde kaldığı otelde rahatsızlanarak yere düştü.
Otel yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Glushkov, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İlk belirlemelere göre sahte alkolden öldüğü değerlendirilen Glushkov'un kesin ölüm sebebi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

Antalya, Alanya, turist, Güncel

Kaynak: AA

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