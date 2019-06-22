22.06.2019 23:55
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otelde rastgele ateş eden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı

Otelde rastgele ateş eden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde etrafa rastgele ateş eden saldırgan, polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde etrafa rastgele ateş eden saldırgan, polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesinin Kızıltoprak Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan ve bir süre önce oteldeki işine son verildiği iddia edilen saldırgan, otele gelip rastgele çevreye ateş etti. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın otelde çalışan B.B. isimli bir çalışanla tartıştığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş ettiği ileri sürüldü. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Muratpaşa , Polis , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:09 Polis 3 gündür haber alınamayan kadının evinde cansız bedenini buldu
00:07 Şişli'de motosiklet kazası; 2 yaralı
23:56 Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü
23:54 Otelde rastgele ateş eden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı
23:40 Şehidin kardeşi motor kazasında hayatını kaybetti
23:39 Şişli'de motosiklet kazası: 2 yaralı
23:38 4 aracın bir birine girdiği akıl almaz kazada 1 kişi yaraladı