- Oteldeki yangın böyle başladı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:42



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:42

- Oteldeki yangın böyle başladıHatay'daki termal otelin alevlere teslim olduğu görüntüler ortaya çıktıHATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangının çıktığı anlardaki görüntüler ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. 20 kişinin dumandan etkinlendiği yangının çıktığı anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.Bu arada, Hatay Valisi Rahmi Doğan'da olay yerine gelerek incemelerde bulundu.