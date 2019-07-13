13.07.2019 15:30
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Oteldeki yangın paniğe neden oldu

Oteldeki yangın paniğe neden oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi.
Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin disko- bar olarak kullanılan bodrum katında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi. İtfaiyenin çalışmalarını tamamlamasının ardından tatilciler yeniden otele döndü.
Paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya, İtfaiye, Alanya, Güncel

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