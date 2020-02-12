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Otelden 350 kilogram kablo çalan hırsızlar kaçamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat çalışması yapılan otelden çalınan 350 kilogram kablo jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonette ele geçirildi.

12.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:48Otelden 350 kilogram kablo çalan hırsızlar kaçamadı
'nın ilçesinde tadilat çalışması yapılan otelden çalınan 350 kilogram kablo jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonette ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.05 sıralarında D-400 karayolunda Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki kamyonetin kasasında çeşitli çap ve ebatlardaki bakır kablolar olduğunu gören Manavgat İlce Komutanlığı Karakoluna bağlı önleyici kolluk devriyesi aracı takibe aldı. Evrenseki kavşağında jandarma ekiplerince durdurulan araçta 350 kilogram ağırlığında çeşitli çap ve ebatlarda bakır kablo ele geçirilirken, araç şoförü E.Ç. ile araçta bulunan N.A., S.U., K.U. ve O.A. gözaltına alındı.

Araç kasasında ele geçirilen çeşitli çap ve ebatlardaki bakır kabloların tadilat veya yapım aşamasında olan bir inşaattan çalınmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yaptığı araştırmalarda kabloların Çolaklı Mahallesinde tadilat aşamasında olan otelin bodrum katından çalındığını tespit etti. Kablo hırsızlığıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli, Çolaklı Jandarmada Karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Jandarma, Manavgat, Çolaklı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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