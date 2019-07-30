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Otelin 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir otelin 4. katındaki terastan düşen şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30.07.2019 12:21 Otelin 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir otelin 4. katındaki terastan düşen şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 4 Temmuz Mahallesi Halil Koygun Sokak'ta bulunan bir bir otelin 4. katındaki terastan Murat K. isimli kişi, beton zemine düştü. Murat K.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat K. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu belirlenen Murat K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Murat K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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