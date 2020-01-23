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Otelin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat yapılan otelin çatısından düşen bir işçi hayatını kaybetti.

23.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:28Otelin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

'nın ilçesinde tadilat yapılan otelin çatısından düşen bir işçi hayatını kaybetti.


Olay saat 17.00 sıralarında Mahallesi Kumköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş yıldızlı bir otelin tadilat çalışmasında çatı bölümündeki havalandırma bacasında beton delme işlemi yapan işçi Ali Yalçınkaya (25), dengesini kaybederek 6 katlı otelin çatısından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yalçınkaya, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yalçınkaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna gönderildi. - ANTALYA


Manavgat, Antalya, Ilıca, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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