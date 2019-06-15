Otelin kapısına kadar gelen inek, içeri sokulmadı - Yeniden

SİNOP'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kameraların görüntülediği bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başıboş inek, kırmızı halıdan geçerek döner kapıya geldi. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından "Çık dışarı, burası sana göre değil" denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

- Sinop