15.06.2019 15:41
Haberler»Güncel » Haber

Otelin kapısına kadar gelen inek, içeri sokulmadı - Yeniden

Otelin kapısına kadar gelen inek, içeri sokulmadı - Yeniden

SİNOP'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

SİNOP'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kameraların görüntülediği bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.
Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başıboş inek, kırmızı halıdan geçerek döner kapıya geldi. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından "Çık dışarı, burası sana göre değil" denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.


- Sinop
Kaynak: DHA
Sinop, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:24 Canikli'den Moody's değerlendirmesi
16:24 Erciş'te köpekler 2 buzağıya saldırdı
16:24 Başkan Nurhan Yapıcı Özel'den "Babalar Günü" mesajı
16:24 EMTA RESTORASYON, DOĞAL TAŞA ŞEKİL VERİYOR
16:23 Bursa'da Cecilia Krull rüzgarı
16:23 "20 bin projeye 7,4 milyar liralık destek sağladık"
16:23 Kayıp genci arama çalışmaları 6'ncı gününde