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Otelin penceresinden düşen kişi öldü

Kastamonu'daki bir otelin penceresinden düştüğü sanılan kişi yaşamını yitirdi.

13.09.2019 13:44Otelin penceresinden düşen kişi öldü
Kastamonu'daki bir otelin penceresinden düştüğü sanılan kişi yaşamını yitirdi.
Topçuoğlu Mahallesi İzbeli Sokak'taki bir otelin önünde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yapılan incelemede, ölen kişinin Erzurum'dan Kastamonu'ya uzman çavuşluk eğitimi için gelen 24 yaşındaki O.A. olduğu belirlendi.
O.A'nın geceyi geçirdiği otelin beşinci katındaki odanın penceresinden düştüğü sanılıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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