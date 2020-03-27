Oteller, sağlık çalışanlarına kapılarını ücretsiz açtı
Markalar, Türkiye'de koronavirüs ile mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik bir biri ardına hediyeler açıklamaya başladı.
27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Markalar, Türkiye 'de koronavirüs ile mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik bir biri ardına hediyeler açıklamaya başladı.
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Kaynak: Dunya.com