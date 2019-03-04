Oteller Teknolojik Dönüşüm Gerçekleştiriyor

Turizm sektörü gelişen teknolojiyi kullanmak için büyük yatırımlar yapıyor.

Yıl İçerisinde 100'den Fazla Otel Kullanacak

B1 Turizm Teknolojileri Müdürü Bahadır Çakar, yıl içerisinde 100'den fazla otelin yapay zeka destekli İcibot teknolojisini kullanacağını söyledi. Çakar, "Otelde tatilini geçirmek isteyen kişiler otellerin içeriğine, kendi zevklerine uygunluğuna çok dikkat ediyor ve araştırma yapıyorlar. Oteller de kendi sitelerinde hedef kitleye tanıtım yapmaya çalışıyorlar. İcibot teknolojisi sayesinde otellerin tanıtımına katkı sağlarken, o otelde konaklamak isteyen müşteriye de sesleniyor. Yıl içerisinde 100'den fazla otel bu dijital dönüşümü gerçekleştirerek daha fazla hedef kitleye ulaşacaklar" dedi.

Maliyetleri Azaltıyor

Otellerin personel ve tanıtım faaliyetlerinden dolayı oluşan giderlerini önemli ölçüde azaltan yapay zeka teknolojisi, dünya üzerinde bilinen birçok otel tarafından kullanılıyor. Bahadır Çakar, bu teknolojinin Türkiye'de henüz yeni olduğunu ancak zaman içerisinde hem müşteri tarafında hem de oteller tarafında büyük etki yaratacağını dile getirdi. Çakar, "Teknoloji dünyaca ünlü oteller tarafından maliyetleri azaltmak ve tanıtım faaliyetlerini az ücretle daha organik bir şekilde sürdürmek amacıyla kullanılıyor. Ülkemizde de bu amaçla birçok otel İcibot teknolojisi kullanarak potansiyel müşterisine hem hitap edecek hem de hizmet verecek. Bunları yaparken de maliyetlerini en aza indirgeyecek" diye konuştu.

Otel İçi Sorunlar Hızlı Çözülecek

Otel içerisinde oluşan olumsuz durumları müşterilerin yöneticilere direkt iletmesinin hızlı çözüme kavuşturmak için etkisiz olduğunun altını çizen Bahadır Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü, "Müşteri odasıyla ilgili ya da otel ile ilgili beğenmediği durumu direkt muhatap arayıp çözüme kavuşturmak için uğraşmayacak, bir mesaj ile tüm sorunlarını çözecek. Böylece oteller sorunlarını daha net görecek ve kendilerini ona göre dizayn edecek. İcibot programı otellerin bir nevi aynası olacak ve kendilerine oluşan ve oluşabilecek hataları gösterecek. Bu durumda müşteri ve otel kazanmış olacak"

Kaynak: Bültenler